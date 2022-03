Marche de protestation à Bab Saâdoun pour réclamer le retour du processus constitutionnel

A l’occasion du 66e anniversaire de la Fête de l’indépendance, une marche a été organisée, ce dimanche matin, par l’initiative « Citoyens contre le coup d’Etat » pour réclamer le retour du processus constitutionnel et l’annulation des mesures exceptionnelles prises par le président de la République, Kais Saied, le 25 juillet dernier. Les participants à cette marche, qui a démarré à la Place de Bab Saâdoun en direction de la Place du Bardo, ont exprimé leur refus de la consultation nationale lancée par le chef de l’Etat, estimant qu’elle constitue une forme de tromperie pour déférer les civils devant les tribunaux militaires, ainsi qu’un moyen de restreindre les libertés publiques et privées. Ils ont, dans ce contexte, appelé à libérer les « prisonniers politiques », dont en premier lieu Abderrazek Kilani.Les manifestants ont brandi des slogans qui plaident pour le départ du président de la République et dénoncent les conditions difficiles dans le pays et la pénurie de produits alimentaires de base, estimant que le Chef de l’Etat est responsable de la détérioration de la situation en Tunisie. Par ailleurs, des membres du comité exécutif de l’initiative « Citoyens contre le coup d’Etat » ont adressé un appel sur facebook à leurs sympathisants des différentes sensibilités politiques pour « reprendre les manifestations et militer pour renverser le coup d’Etat et imposer le retour du processus constitutionnel ». Participent à cette marche, plusieurs personnalités politiques s’opposant à l’initiative du 25 juillet ainsi que des citoyens venant des différentes régions du pays. Un fort déploiement sécuritaire a été observé à la Place de Bab Saâdoun où des unités des forces de l’ordre sont déployées dans toutes les rues, le long du parcours des manifestants. Toutes les rues menant à la Place du Bardo ont été également fermées.