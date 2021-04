Mareth et la Nouvelle Matmata bouclées

La commission régionale de lutte contre le coronavirus de Gabès a décidé de boucler Mareth et la Nouvelle Matmata et d’interdire le déplacement entre ces deux villes.

- Publicité-

Il a été également décidé de suspendre les prières du vendredi et des Tarawih, d’interdire les marchés hebdomadaires et de fermer les jardins d’enfants et les écoles coraniques pendant quinze jours.

Ces mesures ont été prises sur fond de la hausse inquiétante de l’indice de risque épidémiologique dans cette région, rapporte Mosaique fm.