Maroc: La BERD lance un programme d’apprentissage en ligne à l’appui des marchés de capitaux

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) soutient le système financier marocain en lançant un programme de formation en ligne sur les marchés des capitaux en association avec Intuition, prestataire de formation financière numérique. L’initiative de la BERD offre aux participants la possibilité d’actualiser leurs connaissances et leurs compétences en matière de marchés des capitaux.

Le programme a été lancé en coopération avec le Ministère marocain de l’Économie et des Finances, l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) et la Bourse de Casablanca. Les organismes du secteur financier marocain peuvent se renseigner sur l’adhésion au programme à l’adresse www.capitalmarketselearning.com.

Le Maroc dispose déjà, pour les marchés de capitaux, d’un cadre juridique et réglementaire et d’une infrastructure assez bien développés. Toutefois, la pandémie de Covid-19 a mis en évidence la nécessité d’améliorer les compétences en matière de gestion des risques et de tarification. Elle a également fait ressortir l’apprentissage numérique comme solution permettant de développer les connaissances d’un grand nombre de personnes, à leur propre rythme.

Les participants des organismes partenaires auront accès, en français et en anglais, à un large éventail de contenus qui amélioreront leurs compétences en matière de marchés des capitaux et de gestion des risques. Cela leur permettra d’apporter une contribution significative au développement du secteur financier marocain.

Les personnes qui font appel à ce service peuvent escompter apprendre les principes et les meilleures pratiques à suivre dans tous les aspects des marchés de capitaux :

gestion et tarification du risque de crédit

mobilisation de fonds auprès d’investisseurs par le biais des marchés à revenu fixe et des marchés monétaires

compréhension et attraction du marché de l’investissement institutionnel

détermination des avantages des instruments financiers dérivés

exploration du potentiel de la finance islamique et de la technologie financière

prise en compte des principes qui sous-tendent les investissements environnementaux, sociaux et de gouvernance

Parmi les intervenants à l’événement virtuel de lancement du programme figuraient Nouaman Alaissami, directeur adjoint du Trésor et des Finances extérieures au Ministère marocain de l’Économie et des Finances, Hicham Elalamy, directeur de la Division de l’appui et du développement à l’AMMC, Badr Benyoussef, directeur de la Stratégie et de la Transformation à la Bourse de Casablanca, Antoine Sallé de Chou, responsable du Maroc à la BERD et Alex Pivovarsky, directeur du Développement des marchés de capitaux à la BERD.

Les progrès des participants seront suivis par un système de gestion de l’apprentissage et ceux qui auront terminé leurs modules d’étude désignés recevront un certificat. Les participants seront ainsi bien placés pour obtenir des qualifications locales auprès d’organismes d’accréditation tels que l’AMMC. Le Maroc est l’un des membres fondateurs de la BERD et a commencé à bénéficier d’investissements en 2012. À ce jour, la BERD y a investi plus de 3 milliards d’euros à travers 78 projets.