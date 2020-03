Maryem Khrouf : Essais cliniques de la chloroquine entamés sur des patients

La directrice de l’unité de la pharmacie et du médicament au ministère de la santé, Maryem Khrouf, avait annoncé mercredi qu’un comité d’experts a entamé des essais cliniques de la chloroquine sur des patients atteints du COVID-19.

Elle a, en outre, ajouté que la chloroquine n’est plus vendue en pharmacie que sur ordonnance médicale afin que son usage soit ciblé au profit des patients qui en ont besoin et ce, sous surveillance médicale.