Marzouki affirme qu’Interpol n’a pas émis de « notice rouge » à son encontre

L’ancien président de la République tunisienne, Moncef Marzouki , a affirmé que l’Organisation internationale de police criminelle, Interpol, a confirmé qu’il ne faisait pas l’objet d’une « notice rouge », l’instrument juridique le plus proche d’un mandat d’arrêt international.

Dans une déclaration publiée sur sa page Facebook officielle, il a ajouté que le fait qu’Interpol n’ait pas lancé une telle notice signifie que le mandat d’arrêt international émis par un juge tunisien sur instruction du ministre de la Justice et à l’initiative de l’actuel président Kais Saied lui-même, n’a pas été suivi d’effet.

« C’est un coup porté à la crédibilité du pouvoir judiciaire », affirme le communiqué, « qui est soumis aux instructions des autorités qui ont donné les ordres, et une affirmation que la tentative de déformation et de tromperie envers le président Marzouki par [Saied] et son ministre chargé de la gestion du pouvoir judiciaire ne passera pas. »

Un tribunal tunisien a émis un mandat d’arrêt international contre Marzouki en novembre dernier. En tant que résident français, il a appelé en décembre les autorités françaises à mettre fin à leur soutien au régime tunisien.