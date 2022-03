Marzouki appelle l’Armée à «ne pas obéir aux ordres» de Kais Saied

L’ex préside de la République tunisienne Moncef Marzouki, en exil en France, a réitéré son appel à l’armée pour chasser le président en exercice Kais Saied qu’il qualifie d' »illégitime ».

Dans une interview accordée à RFI, cette semaine, il a précisé qu’il a « appelé l’armée à prendre fait et cause pour la Constitution. Kaïs Saïed est devenu un président illégitime et j’ai appelé l’armée à ne pas obéir à ses ordres, à ne pas prendre le pouvoir, mais simplement à rétablir les institutions. C’est ce que l’armée doit faire », a déclaré à Radio France International.

En décembre, le tribunal de première instance de Tunis a condamné Marzouki par contumace à quatre ans d’emprisonnement pour « atteinte à la sécurité extérieure de l’État ». En janvier, il a appelé à la désobéissance civile dans le pays pour renverser Kais Saied. Dans une déclaration publiée sur sa page Facebook, Marzouki a accusé Saied de pousser le pays à « un niveau de problèmes sans précédent. » « En moins d’un an, la Tunisie a dérivé vers la division, l’effondrement économique, les menaces contre les juges et les graves violations des droits de l’homme », a déclaré Marzouki.