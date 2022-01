Marzouki, construit en anti-Saied primaire, revient à la charge

L’ex président Moncef Marzouki a descendu en flammes critiqué la consultation nationale annoncée récemment par les autorités, indiquant qu’il s’agit d’un « plan trompeur » pour obtenir les données des Tunisiens afin de les utiliser pour la future réélection du président de la République, Kais Saied.

- Publicité-

« Ils parlent d’une consultation populaire, qui est une nouvelle arnaque qui exploitera quelques personnes naïves qui ne savent pas que ce qui est demandé, ce sont leurs données pour être utilisées pour la réélection du ‘frère dirigeant’ ; et que la nouvelle constitution au sujet de laquelle ils sont ‘consultés’ a déjà été écrite. C’est une simple copie du décret 117 avec quelques slogans creux. Cette constitution n’a besoin de l’avis de personne, sauf du leader inspiré. Même les résultats du « référendum » ont déjà été déterminés (peut-être entre soixante et soixante-dix pour cent). C’est du théâtre absurde et ce sont de misérables acteurs », a écrit Marzouki dans un post sur sa page Facebook.

Le président Kais Saied a récemment confirmé la tenue d’une consultation nationale, qu’il avait déjà annoncée dans le cadre de la feuille de route. « Elle s’inscrira dans le cadre d’une nouvelle vision qui permet au peuple tunisien souverain d’exprimer librement sa volonté. »