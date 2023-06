Marzouki dézingue le rétablissement des relations diplomatiques avec la Syrie

L’ancien président tunisien Moncef Marzouki a critiqué le rétablissement des relations diplomatiques de son pays avec le régime de Bachar Al-Assad en Syrie et son retour au sein de la Ligue arabe, a rapporté Al-Quds Al-Arabi.

« Les oiseaux qui se ressemblent s’assemblent » et » la Ligue arabe est un club de dictatures, où les survivants célèbrent l’un de leurs semblables. Cependant, quand on regarde la situation réelle et les résultats finaux des tyrans, cela ne semble pas être de bon augure pour eux, bien sûr », a-t-il dit dans une interview à Al-Quds Al-Arabi.

Que faut-il faire ? « Il faut retirer le soutien militaire à un individu déséquilibré, incompétent et illégitime avant qu’il ne noie la Tunisie dans des crises sans fin. Le peuple et la classe politique seraient redevables à l’armée car elle aura épargné au pays ces crises ».

Marzouki n’appelle cependant pas à un régime militaire en Tunisie. « Il faut un gouvernement de transition pour sauver l’économie, puis des élections présidentielles et législatives dans les plus brefs délais pour remettre la Tunisie sur la voie qu’elle a empruntée en 2014. Sinon, il n’y a pas d’autre choix que la résistance civile pacifique et la réadoption des objectifs révolutionnaires », a-t-il dit.