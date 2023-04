Massives  frappes israéliennes contre Gaza

L’armée israélienne a frappé des cibles dans la bande de Gaza tôt vendredi, poussant la région vers une plus grande conflagration après une journée de tirs de roquettes le long des frontières nord et sud du pays, suite à deux jours de violences sur le site sacré le plus sensible de Jérusalem. Les militants de Gaza ont rapidement tiré une nouvelle salve de roquettes, déclenchant les sirènes des raids aériens dans le sud d’Israël.

Les frappes aériennes israéliennes ont déclenché au moins quatre fortes explosions à Gaza. L’armée israélienne a déclaré avoir frappé deux tunnels et deux sites de fabrication d’armes.

Le bruit des tirs de roquettes sortants pouvait être entendu dans la bande de Gaza.

Il s’agit là des derniers signes d’une montée des tensions en cette période sensible de vacances. Des combats similaires en 2021 ont conduit à une guerre de 11 jours entre Israël et le Hamas.

Les frappes aériennes ont eu lieu après que des militants libanais ont tiré un barrage de roquettes sur Israël plus tôt dans la journée, forçant les habitants de la frontière nord d’Israël à se réfugier dans des abris anti-bombes et blessant au moins deux personnes. À Gaza, des militants ont également tiré des roquettes en direction d’Israël.

Les responsables militaires israéliens ont déclaré que les tirs de roquettes sur les deux fronts avaient été effectués par des militants palestiniens en relation avec les violences de cette semaine à la mosquée Al-Aqsa, au cœur de la vieille ville de Jérusalem, où la police israélienne a fait irruption avec des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes pendant deux jours consécutifs. Les scènes de violence qui se sont déroulées dans la mosquée ont ravivé les tensions dans toute la région.

Les frappes aériennes ont eu lieu alors que le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, se réunissait avec son cabinet de sécurité pour discuter des tirs de roquettes. Il a promis une « réponse agressive ».

« Nous frapperons nos ennemis et ils paieront le prix de chaque acte d’agression », a-t-il déclaré, ajoutant que les Israéliens restaient unis face aux menaces extérieures malgré leurs divergences politiques.

Israël n’a pas réagi immédiatement au Liban, où des militants ont tiré quelque 34 roquettes de l’autre côté de la frontière. L’armée a déclaré que 25 d’entre elles avaient été abattues par son système de défense aérienne Iron Dome. Cinq roquettes ont touché le territoire israélien et les autres tirs font l’objet d’une enquête. Israël a déclaré que deux personnes avaient été blessées.

Cette salve de roquettes d’une ampleur inhabituelle fait craindre une conflagration plus importante, car l’ennemi acharné d’Israël, le Hezbollah, groupe militant soutenu par l’Iran, exerce son emprise sur une grande partie du Sud-Liban. Au cours des deux derniers jours, les tensions sont montées en flèche dans l’enceinte sacrée abritant la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem et le long de la frontière tendue entre Israël et Gaza.