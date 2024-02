Masterclass dédiée aux Tomates Séchées se tiendra le 14 février 2024 à Tunis

U

ne Masterclass dédiée aux Tomates Séchées, se tiendra le 14 février 2024 , à l’Académie des Chefs, avec l’appui du Projet d’Accès aux Marchés des Produits Agroalimentaires et de Terroir (PAMPAT ).

Cette manifestation sera une occasion de découvrir les différentes utilisations des tomates séchées, à travers des démonstrations culinaires interactives.

De plus, un producteur sera présent pour expliquer les processus de production et une nutritionniste partagera les bienfaits de ce produit du terroir aux mille vertus, selon un communiqué publié par l’organisateur.

Selon le projet PAMPAT, la production des tomates séchées est en pleine expansion en Tunisie et présente un grand dynamisme. Le séchage industriel est une activité assez récente, mais elle s’est développée rapidement et sa production annuelle a passé à une moyenne de 6.000 tonnes durant ces dernières années.

Le secteur est, en outre, constitué par plus d’une vingtaine d’entreprises structurées et un grand nombre d’opérateurs du secteur informel. La filière occupe, ainsi, le 3ème rang parmi les produits les plus importants du secteur tunisien des conserves alimentaires, après le double concentré de tomates et la harissa.