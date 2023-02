Mauritanie : Lavrov  propose le soutien de Moscou

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, était en visite à Nouakchott mercredi 8 février. Il s’est entretenu. Nouakchott est la deuxième étape de sa tournée africaine débutée la veille à Bamako. Lors de son entretien avec le président mauritanien, le chef de la diplomatie russe a notamment évoqué les questions de sécurité dans le Sahel, mais aussi la crise au Sahara occidental.

C’est seul que Sergueï Lavrov s’est exprimé à l’issue de son entretien avec Mohamed Ould Ghazouani. Il a rappelé les préoccupations partagées, selon lui, par les deux pays, quant à la situation sécuritaire au Sahel. « Nous devons collaborer pour combattre efficacement les terroristes qui sont de plus en plus présents », a expliqué Sergueï Lavrov, sans pour autant annoncer de mesures concrètes ou de nouveau partenariat.

Le ministre russe des Affaires étrangères a également évoqué la crise au Sahara occidental. « La Russie a toujours fait partie des amis du Sahara occidental, a-t-il affirmé. Nous devons rechercher des solutions concrètes pour sortir de l’impasse et pour que les décisions du Conseil de sécurité de l’ONU soient appliquées ».

En conclusion, Sergueï Lavrov a évoqué la guerre en Ukraine et ses conséquences mondiales. Il a notamment déploré que l’Afrique subisse une crise d’approvisionnement alimentaire, dont la responsabilité, selon lui, incombe « aux sanctions illégales et illégitimes des États-Unis et de leurs satellites ».