Mechichi annonce des mesures contre la propagation du coronavirus

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, dans une adresse télévisée aux Tunisiens, a annoncé , ce samedi soir, une série de mesures pour circonscrire la propagation de la pandémie du coronavirus.

Il a annoncé, à cet égard, notamment le port obligatoire du masque, l’interdiction des rassemblements surtout au niveau des transports publics, et l’instauration de la séance unique dans la fonction publique et les établissements du secteur public avec réduction des horaires de travail, assuré , désormais à mi-temps et par équipes.

Il a précisé que le covid -19 est désormais considéré comme une maladie professionnelle.