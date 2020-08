Mechichi annonce qu’il formera un « gouvernement de compétences et non-partisan »

Le chef du gouvernement désigné, Hichem Mechichi, a déclaré, lundi, que la situation économique « difficile et fragile » conjuguée aux « énormes divergences » entre les partis politiques, commande la formation d’un « gouvernement de réalisation économique et sociale dont le citoyen est l’axe d’intérêt, et qui ne soit pas l’otage de tiraillements et conflits politiques ».

Lors d’un point de presse au palais de la Kasbah, il a estimé que « la formule idoine loge dans un gouvernement de compétences totalement indépendantes, dont les membres réunissent les conditions d’efficacité, d’opérabilité et d’intégrité, et qui soir capable de travailler en symbiose pour réaliser les points majeurs de son programme »