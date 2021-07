Mechichi appelle à hâter la LFC

Le Chef du gouvernement Hichem Mechichi a mis l’accent au cours de sa rencontre, mercredi, avec le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Appui à l’investissement sur la nécessité d’accélérer l’élaboration de la loi de finances complémentaire afin d’ajuster les équilibres financiers et économiques en fonction des changements dus à la propagation de la pandémie du Covid-19.

- Publicité-

Cette rencontre, tenue en présence du gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT) Marouan Abassi, a permis de discuter de l’état d’avancement des négociations avec le Fonds monétaire international (FMI), précise un communiqué de la présidence du gouvernement.

Mechichi a souligné, dans ce cadre, que les institutions financières internationales font toujours confiance à la Tunisie, ajoutant que le gouvernement est déterminé à poursuivre sa démarche de réforme.

Cette démarche comporte des décisions douloureuses qui doivent être prises et assure au même temps la préservation du volet social, a-t-on ajouté.

La réunion, a porté aussi sur la situation économique et financière du pays, l’importance de l’adoption de la loi de relance économique et la régularisation des infractions de changes, notamment, au cours de la conjoncture sanitaire actuelle que connaît le pays.