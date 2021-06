Mechichi assiste au démarrage des épreuves du baccalauréat au Lycée El Farabi à La Manouba

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a assisté ce mercredi matin au démarrage des épreuves de la session principale du baccalauréat au lycée secondaire El Farabi, à la Mornaguia dans le gouvernorat de la Manouba où il a pris connaissance des conditions de déroulement de l’examen.

Dans une déclaration aux médias, Mechichi a souligné que la Tunisie lève, pour la deuxième année consécutive, le défi du passage des examens nationaux dans un contexte de pandémie et ce, grâce aux efforts colossaux de 170 mille cadres et agents du secteur de l’éducation et du ministère de l’intérieur.

Dans ce contexte, le chef du gouvernement a rappelé que 67 candidats porteurs du coronavirus ont été accueillis au centre COVID-19 à la Mahdia pour passer l’examen du baccalauréat dans de bonnes conditions ceci outre les candidats aux besoins spécifiques ou détenus dans les prisons qui ont également bénéficié de mesures spécifiques.

Pour sa part, le ministre de l’éducation, Fethi Sellaouti, a souligné que vu le contexte pandémique et son impact psychologique sur les candidats au baccalauréat, les examens seront à la portée.

Au total 146.129 candidats de toutes les filières entament à partir d’aujourd’hui les épreuves de la session principale du baccalauréat qui se poursuivra jusqu’au 23 juin en cours. Les résultats de cette session seront annoncés le 04 juillet et les candidats ajournés passeront les épreuves de la session de contrôle les 06, 07, 08 et 09 juillet 2021. Les résultats définitifs seront annoncés le 17 juillet 2021.