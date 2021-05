Mechichi en visite au Portugal les 10 et 11 mai

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi se rendra au Portugal les 10 et 11 mai, a indiqué dimanche la Primature dans un communiqué.

Au cours de sa visite, il rencontrera le Premier ministre portugais Antonio Costa dont le pays assure la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne.

Les entretiens porteront sur les moyens de développer les relations politiques et économiques entre les deux pays et de renforcer les différents aspects de la coopération entre la Tunisie et l’Union européenne dans la lutte contre la pandémie du COVID-19, ajoute le communiqué.

En sa qualité de ministre de l’Intérieur par intérim, Hichem Mechichi participera également à la Conférence euro-africaine sur la migration.

Mechichi rencontrera le ministre portugais de l’Intérieur et plusieurs autres hauts fonctionnaires participant à la même réunion.