Mechichi fait part de l’entière solidarité de la Tunisie avec le gouvernement et le peuple français

Le chef du gouvernement Hichem Mechichi a fait part, ce samedi, de l’entière solidarité de la Tunisie avec le gouvernement et le peuple français à la suite de l’attaque terroriste « ignoble » perpétrée, vendredi, à Rambouillet, contre un agent de la police sur les lieux de son travail.

Le chef du gouvernement a affirmé, dans un communiqué, que le terrorisme sous toutes formes ne saurait porter atteinte à la volonté des peuples libres de coexister et de partager les valeurs de la tolérance et de la solidarité.

La Tunisie, dont nombre de ses enfants ont perdu la vie en combattant le terrorisme, sera toujours « présente aux côtés de ses amis et de tous les peuples libres face à ce combat ».

Le chef du gouvernement a, dans ce sens, insisté sur la nécessité de conjuguer tous les efforts, à l’échelle régionale et internationale, pour lutter contre le terrorisme, l’extrémisme et la violence et pour se prémunir contre les graves conséquences de ces fléaux sur la sécurité et la stabilité des pays et peuples de la région.

Il a appelé à s’attacher aux valeurs fondamentales de tolérance, du juste-milieu et du dialogue en tant que valeurs humaines universelles.

Vendredi en début d’après-midi, une fonctionnaire de police de 49 ans, a été tuée à l’arme blanche dans le sas du commissariat de Rambouillet. Son agresseur, un Tunisien de 36 ans arrivé en France en 2009, est décédé quelques minutes plus tard, abattu par des policiers témoins du drame, rapporte la presse française.