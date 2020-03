Mechichi : Les mesures préventives sont tributaires de la conscience des Tunisiens

« Comme tous les pays voisins et européens , nous vivons une situation sanitaire fragile suite à la propagation du coronavirus. Nous avons lancé une série de mesures préventives et anticipatives .Nous souhaiterons que les citoyens soient plus conscients et qu’ils collaborent avec le gouvernement dans sa lutte contre ce dangereux virus. » a déclaré le ministre de l’Intérieur, Hichem Mechichi au cours d’une conférence de presse tenue ce lundi 23 mars 2020 à Tunis.