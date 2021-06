Mechichi rassure sur son état de santé et la continuité de l’Etat (Vidéo)

Dans une adresse vidéo aux Tunisiens sur les réseaux sociaux, le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a rassuré, ce samedi après-midi, sur l’évolution de son état de santé suite à sa contamination par le coronavirus- alors qu’il était vacciné contre le Covid-, annoncée, vendredi soir, dans un communiqué de la Primature.

Il a affirmé qu’une contamination subie par une personne vaccinée ne produit aucun effet sur la santé de cette dernière et ne représente aucun danger, et c’est pourquoi, a-t-il dit, « je lance un appel aux Tunisiens pour s’inscrire nombreux à la plateforme de vaccination Evax ». D’autant, ajoute-t-il, que le gouvernement est en train de redoubler d’efforts pour amener les lots de vaccins nécessaires.

Il a indiqué que toute sa famille a été testée positive au coronavirus, soulignant que son épouse a dépassé la phase critique qu’elle avait atteinte et est en train de se rétablir grâce aux interventions du corps médical et paramédical auquel il a rendu hommage pour les efforts qu’il consentface à la virulente et rapide propagation de la pandémie, aggravée par l’apparition de nouveaux variants.

Le chef du gouvernement a fait savoir avoir demandé au ministre de la Santé d’aller vers les Tunisiens au travers d’une massive campagne de vaccination afin de juguler le virus et rendre possible une rapide repris de cours de la vie dans le pays.

Mechichi a assuré que l’action gouvernement se poursuit normalement à l’enseigne du respect du protocole sanitaire, des règles de distanciation et de port du masque, et des mesures préventives, ajoutant qu’il gardera le contact direct avec les ministres et les gouverneurs, notamment dont les régions enregistrent des taux élevés de contaminations, exprimant l’espoir que la Tunisie sortira bientôt de cette crise, et affirment que l’Etat continue de remplir son office pendant cet épisode.