Mechichi, un homme du Palais, Hichem Mechichi, premier ministre davantage que chef de gouvernement !

Le nouveau chef du gouvernement sera connu ce samedi L’échéance constitutionnelle pour la désignation d’un nouveau chef du gouvernement prend fin aujourd’hui 25 juillet 2020.L’article 89 stipule que le président de la République doit mener pendant 10 jours des […]

Les ministères de l’Intérieur et de l’Agriculture main dans la main contre la migration et la pêche irrégulières Les ministères de l’Intérieur et de l’Agriculture ont convenu de former des équipes conjointes pour surveiller les côtes, l’objectif étant de lutter contre la pêche anarchique et la migration irrégulières.Cette […]