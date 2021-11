Med-EcoSuRe favorise l’intégration de la production d’énergie décentralisée en Tunisie

Le centre MEDREC (Mediterranean Renewable Energy Centre) et l’ENIT (École nationale d’ingénieurs de Tunis) ont réuni des décideurs, des universitaires et des entreprises privées de la Méditerranée, ainsi que des initiatives telles que la communauté Interreg MED Renewable Energy et SUNREF (Sustainable Use of Natural Resources and Energy Finance) pour un atelier sur « Les micro-réseaux comme solutions de production et de gestion d’énergie décentralisée ».

Cet atelier a été organisé dans le cadre du projet Med-EcoSuRe, financé par l’UE, pour explorer le potentiel de développement d’une plateforme de micro-réseau équipée d’un système de gestion de l’énergie et alimentée par des panneaux photovoltaïques, appelée SMARTNESS (Smart Micro Grid Platform with an Energy Management System), qui sert de plateforme pour la démonstration, la recherche et la formation.

Grâce à la mise en œuvre et à la mise à l’échelle de la plateforme SMARTNESS, le projet Med-EcoSuRe entend favoriser, en collaboration avec des initiatives et des projets méditerranéens, des technologies et des concepts innovants pour la production et la distribution d’énergie électrique décentralisée, dans le contexte méditerranéen et en particulier en Tunisie, où le besoin d’intégrer ces technologies est urgent.