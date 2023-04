Médenine : Accord sur l’organisation de la Journée régionale de l’investissement

Les participants à la session de travail préparatoire du comité consultatif régional pour l’investissement dans le gouvernorat de Médenine, tenu, samedi, ont convenu de l’organisation d’une journée régionale de l’investissement qui sera précédée par des journées sectorielles sur l’investissement dans les secteurs de l’agriculture, de l’industrie, du tourisme et de l’artisanat.

Lors de cette séance de travail, le gouverneur de Médenine, Saïd ben Zayed, a considéré que les spécificités de la région et ses points de transit terrestres, maritimes et aériens, font que l’investissement y revêt de multiples aspects et s’ouvre à différentes perspectives.

» L’organisation des journées sectorielles vient explorer les opportunités d’investissement dans des secteurs importants de la région et porte dans son cadre des avantages différentiels majeurs dans les secteurs de l’agriculture, de l’industrie et du tourisme « , a souligné le gouverneur.

Il a expliqué que ces initiatives, qui s’inscrivent dans le contexte de la promotion de l’investissement et des incitations accordées dans ce domaine, interviennent au profit des citoyens sur la base d’une approche de l’économie sociale et solidaire et un effort d’investissement résolument orienté vers la population.

De son côté, le directeur régional du développement, Walid Triki, a indiqué que les objectifs stratégiques pour la prochaine étape seront axés sur la coordination et la mise en œuvre des programmes d’autonomisation économique, le développement du leadership, l’augmentation de la part du secteur privé, des industries manufacturières, de l’agriculture et de la pêche, du volume total des investissements.

Il s’agit également de booster les taux d’investissement étrangers directs et de favoriser la participation des habitants de la région résidant à l’étranger, tout en instaurant les fondements de l’économie sociale et solidaire et encourager la création des sociétés citoyennes, a-t-il conclu.

Une deuxième réunion du comité sera tenue d’ici 15 jours, pour déterminer le calendrier de ces manifestations dont la tenue est prévue fin juillet 2023 pour les journées sectorielles de l’agriculture et de l’industrie, et dans une période de six mois en ce qui concerne la journée régionale de l’investissement.