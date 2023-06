Médenine : Arrivée de 969 Tunisiens résidant à l’étranger au port de commerce de Zarzis

Le navire Carthage a accosté, mardi matin, dans le port de commerce de Zarzis, en provenance du port de Marseille avec 969 passagers et 457 véhicules à bord, au programme du premier voyage organisé par la Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) pour cet été.

Les responsables du port se sont mobilisés pour assurer des services efficaces et fluides et des conditions favorables au retour des Tunisiens résidant à l’étranger, a indiqué à l’Agence TAP, Anis Zenad, directeur du port de commerce de Zarzis.

Ce voyage inaugural marque le début du programme de traversées marines programmées par la CTN, qui s’étend tout au long de l’été, pour assurer le retour et le départ des Tunisiens originaires des gouvernorats du sud résidant à l’étranger.

Au total, 9 voyages sont au programme, dont 6 allers-retours Marseille-Zarzis et trois allers-simples, a fait savoir Zned.

Selon le calendrier de la CTN, la deuxième traversée en direction du port de Zarzis est prévue pour le 6 juillet prochain, puis se succèderont les quatre voyages restants, respectivement, les 6 et 27 juillet, les 10 et 28 août (en provenance de Port de Gênes) et le 16 septembre 2023, a précisé la même source.

Les trois voyages de départ programmés pour cet été, sont fixés à la date du 12 août prochain pour le premier, le 30 août pour le deuxième et le 18 septembre prochain en tant que date du dernier départ des membres de la communauté tunisienne en Europe, originaires de la région.

Ainsi, le port de commerce de Zarzis assurera le transit de près de 12 mille passagers et 4 mille véhicules au cours de la saison estivale 2023, contre 11 066 passagers et 3878 véhicules lors de la saison précédente, d’après la même source.

