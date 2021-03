Médenine: Ben Guerdane célèbre les évènements du 7 mars 2016 comme une victoire sur le terrorisme

Cinq ans se sont écoulés depuis les évènements de Ben Guerdane, le 7 mars 2016, où une attaque terroriste a eu lieu à l’aube quand une soixantaine de terroristes ont tenté de prendre pour cible des installations sécuritaires stratégiques en vue de prendre possession de la ville et y instaurer un « Emirat de Daech ».

Le 7 mars, est un jour lors duquel Ben Guerdane (gouvernorat de Médenine) commémore avec fierté une victoire sur le terrorisme dans une bataille épique ayant opposé, entre le 2 mars et le 10 mars 2016, les forces sécuritaires et militaires, soutenues par des civils, à des terroristes.

Une attaque qui s’est déclenchée le 2 mars 2016 lorsque un groupe armé composé de 5 éléments s’est retranché dans une maison dans la localité de Laaouija (à 12 km de Ben Guerdane). Les unités de l’Armée, de la Garde et de la Sécurité nationale ont réussi ce jour là l’assaut contre la maison, où s’était réfugié le groupe terroriste, mettant en échec leurs plans terroristes et au cours duquel les 5 éléments terroristes ont été tués.

Le groupe terroriste s’était infiltré du territoire libyen à bord de véhicules tout-terrain. Trois véhicules tout terrain, des fusils de type kalachnikov et des munitions ainsi que des téléphones portables ont été saisis au cours de cette opération.

Le 7 mars 2016 à l’aube, des groupes terroristes ont attaqué simultanément une caserne militaire et deux districts de la sûreté et de la Garde nationale de Ben Guerdane. Les affrontements entre les formations sécuritaires et les terroristes ont fait 50 morts dans le camps des assaillants et 22 martyrs parmi les sécuritaires et militaires. Aussi, sept civils ont trouvé la mort, lors de ces événements.

La commémoration de ces évènements dans la ville de Ben Guerdane est vécue comme une journée de fête nationale. Elle est marquée par la fermeture de l’administration publique à l’exception des services d’urgences des hôpitaux.

Les habitants de Ben Guerdane n’abandonnent pas l’idée de faire de la journée du 7 mars une journée nationale pour graver la commémoration de cette épopée héroïque dans la mémoire collective des Tunisiens. Ils appellent le gouvernement à activer la décision annoncée dans ce sens mais qui n’a été inscrite dans le Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT).

Une revendication défendue par la présidente de l’association « Les familles des martyrs de l’épopée du 7 mars à Ben Guerdane », Basma Jouili, veuve de Mahmoud Tayeb, un citoyen tombé en martyr durant cette bataille.

Ils s’attendent également que toute la lumière soit faite sur les circonstances de cette attaque et le flou qui l’entoure et à ce que les coupables soient traduits devant la justice.