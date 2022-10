Médenine: Climat de tension à Zarzis des jours après le naufrage d’une embarcation de migrants irréguliers

Un climat de tension et une vague de protestation ont été enregistrés samedi soir dans la ville de Zarzis, gouvernorat de Médenine. Des protestataires ont mis le feu à des pneus et se sont rassemblés devant le siège de la délégation de la région en soutien aux familles qui ont perdu leurs proches au cours d’une tentative de migration irrégulière à destination de l’Europe, depuis plus de 15 jours. Seulement le corps d’une jeune fille a été repêché quelques jours après des opérations de recherches. Les protestataires ont appelé les différentes parties concernées à assumer leurs responsabilités et à dévoiler le sort de leurs enfants portés disparus tout en dénonçant le manque de communication avec la cellule de crise au sein du comité régional de lutte contre les catastrophes. Ils ont également revendiqué leur droit de prendre connaissance des résultats de l’ADN du corps repêché afin d’aider dans la détermination de la date du décès et aussi l’espace de recherche des personnes disparues.

