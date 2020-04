Médenine-Coronavirus: Transfert d’un 1er lot de 30 prélèvements au laboratoire militaire de Tataouine

Un premier lot de 30 prélèvements effectués à Médenine pour analyse du Covid-19 est transféré, vendredi, au laboratoire militaire mobile à Tataouine, fait savoir à l’agence TAP le directeur régional de la santé, Jamel Eddine Hamdi.

Le nombre de prélèvements destinés à ce laboratoire militaire devra augmenter, à partir de samedi, afin d’élargir le dépistage du Covid-19 dans la région de Médenine et plus spécialement à Djerba et à Ben Guerdane où commencent à apparaître des cas de contamination dont l’origine n’est pas identifiée, ajoute Hamdi.

Cinq nouveaux cas de contamination sont déclarés, vendredi, à Midoun, Houmt Souk et Ben Guerdane, portant à 68 le nombre total de cas positifs détectés dans la région de Médenine, indique la même source.

Le laboratoire militaire mobile installé, mercredi, à la polyclinique militaire à Tataouine, pour une dizaine de jours, couvre les gouvernorats de Kébili, Médenine et Tataouine.