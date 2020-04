Médenine-Covid-19 : 150 Tunisiens rapatriés de France et de Belgique placés dans un hôtel à Djerba

Sur 12 analyses effectuées ces dernières 48 heures, un nouveau cas a été testé positif au covid-19 à Djerba, a souligné le directeur régional de la santé à Médenine, Jameleddine Hamdi.

Il a indiqué, à l’agence TAP, que durant les quatre derniers jours aucune contamination n’a été enregistrée dans la région, classée zone cluster.

La même source a rappelé qu’à l’issue de 94 analyses effectuées jusqu’à présent dans la région, 52 cas confirmés ont été détectés dont 46 à Djerba.

Un patient est admis à l’hôpital régional de Zarzis, un autre à l’hôpital régional Sadok Mokaddem de Djerba et les autres sont placés dans un hôtel à Djerba, a précisé la même source.

Par ailleurs, 123 personnes rentrées dernièrement de Libye et placées dans un hôtel à Zarzis ont terminé leur période de confinement et regagné leurs régions respectives alors que 30 autres originaires de Médenine poursuivent leur période d’auto-isolement dans un centre à Ben Guerdane, a souligné la même source, ajoutant que 150 Tunisiens qui vont être rapatriés, aujourd’hui, de France et de Belgique seront mis en quarantaine dans un hôtel à Djerba.