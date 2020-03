Médenine: Désinfection du parc de transport public

La Société régionale de transport de Médenine, mène, à partir de mardi, une campagne de désinfection de son parc d’autocars, pour la prévention contre le Covid-19. Cette société de transport interurbain couvre les principales villes de Médenine et de Tataouine.

La campagne, lancée en coordination avec les services régionaux de la Santé, devra se poursuivre, quotidiennement.

La société de transport distribue à son personnel (conducteurs et receveurs) des moyens de protection, tels que masques et gants. Elle fournit, également, des thermomètres infrarouge, dans les gares à Djerba, Zarzis, Médenine et Tataouine, pour mesurer la température des voyageurs, avant leur accès aux autocars, indique le chargé de communication de la société, Chokri Jaziri.