Médenine et Tataouine: Reprise progressive vendredi de l’approvisionnent en eau potable

L’approvisionnement en eau potable dans les gouvernorats de Médenine et de Tataouine reprendra progressivement, à partir de vendredi matin, après l’achèvement des travaux de réparation du réseau électrique, a indiqué la Société Nationale d’exploitation et de distribution des Eaux (SONEDE).

En fait, une coupure et une perturbation dans la distribution de l’eau potable ont été ont été enregistrées dans les gouvernorats de Médenine et Tataouine à partir de jeudi matin, a rappelé la société dans un communiqué publié, jeudi.

Cette perturbation est due à l’arrêt de plusieurs puits profonds et de stations de dessalement et de pompage alimentant le système hydraulique au sud- est, suite à la coupure répétitive de l’électricité dans cette zone à cause des conditions climatiques (vents forts depuis mercredi), a-t-on expliqué.

