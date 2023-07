Médenine : Importation de nouvelles quantités de l’huile végétale subventionnée

Jamel El Oref, porte-parole de la chambre nationale des conditionneurs de l’huile végétale, a souligné que des quantités de 9 mille tonnes d’huile végétale importée sont actuellement disponibles

Cette quantité de l’huile végétale subventionnée sera livrée aux grossistes, à partir de vendredi 15 juillet, après finalisation des opérations de raffinement et de conditionnement, a-t-il ajouté en marge d’un colloque organisé jeudi à Médenine.

La même source a indiqué, à l’Agence TAP, que ce nouvel arrivage de quanités d’huile végétale intervient après un arrêt des importations de ce produit depuis presque un mois et demi, rappelant que les unités de mise en bouteilles connaissent une situation professionnelle et financière critique dont certaines ont fermé leurs portes.

Il a lancé un appel aux autorités de tutelle pour intervenir et sauver 43 unités de conditionnement en difficulté, et qui emploient 9 mille personnes.

