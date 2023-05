Médenine: L’activité touristique se poursuit sur un rythme ordinaire au niveau de la destination Djerba-Zarzis

Quelque 49 représentants de tours opérateurs et d’agences de voyage de Slovénie et de Serbie sont attendus, samedi à Djerba et Zarzis (Gouvernorat de Médenine) dans une visite de prospection effectuée en préparation à la saison estivale, et en application à un programme promotionnel de cette destination qui se poursuit sans perturbation.

Le commissaire régional au tourisme dans le gouvernorat de Médenine, Hichem Mahouachi a indiqué à l’Agence TAP, que le programme touristique préalablement fixé se poursuit sans encombre en dépit de l’incident de mardi dernier, avec la visite, du 11 au 18 mai courant, de 36 agenciers polonais qui poursuivent leur tournée entre les unités hôtelières et les sites touristiques dans le but de renforcer l’affluence de touristes polonais dans la region et dont le nombre a atteint 44 mille personnes durant la saison 2022.

» Une délégation de journalistes canadiens ainsi qu’un groupe de 13 représentants d’agence de voyage suisses sont également attendus dimanche dans la région, dans le cadre de la même opération promotionnelle « , a affirmé Mahouachi.

La même source a souligné que la totalité des vols ont maintenu leurs horaires réguliers précédemment fixés, notant que dans la période allant du 10 mai, un jours après l’incident de Djerba, au 13 mai courant, 69 vols en provenance de France, Allemagne, Belgique, Tchéquie, Bologne, Suisse, Portugal et Bulgarie, ont atterri à l’aéroport international Djerba-Zarzis.

Les tours touristiques, qu’ils soient à l’intérieur ou à l’extérieur de l’île, ont également poursuivi leur programme régulier à Dahar, Ksar Ghilane et Gabès, avec la participation de près de 1 700 touristes séjournant à l’île de Djerba, qui accueille actuellement, environ 20 mille visiteurs, a ajouté la même source.