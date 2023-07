Médenine : L’opération de transfert de 450 migrants subsahariens bloqués aux frontières conclue

Le gouverneur de Médenine, Said ben Zayed a déclaré, mardi à l’Agence TAP, que le groupe de migrants subsahariens bloqués aux frontières à Ben Guerdane (Gouvernorat de Médenine), ont été tous placés dans des lieux sûrs leur permettant de recevoir les soins sanitaires et psychologiques nécessaires.

» Il s’agit d’une opération d’ordre humanitaire dictée par le seul devoir humain et qui s’inscrit dans la continuité des valeurs bien ancrée dans l’histoire de la Tunisie « , a souligné le gouverneur.

Il a évoqué dans ce sens les interventions effectuées au profit du groupe de migrants au niveau de la zone frontalière, menées par des équipes de volontaires du Croissant-Rouge Tunisien qui se sont déplacées dimanche dernier sur le terrain pour apporter les soins nécessaires.

Pour rappel, l’opération de transfert d’un groupe de 450 migrants subsahariens bloqués dans la zone frontalière à Ben Guerdane, a débuté, lundi matin, par l’orientation d’une partie des migrants vers les gouvernorats de Médenine et Tataouine.

