Médenine-Migration clandestine: L’analyse génétique confirme que le 4ème corps exhumé appartient à l’un des naufragés de Zarzis

L’analyse génétique effectuée sur l’un des 4 corps qui ont été exhumés au « Cimetière des étrangers » à Zarzis (Gouvernorat de Médenine), a démontré que ce corps appartient l’un des victimes du naufrage il y a environ un mois d’un bateau de migrants clandestins sur les côtes de Zarzis, selon le directeur régional de la Protection Civile à Médenine, Atef Houij. Le résultat de cette dernière analyse confirme que les quatre corps ayant été exhumés du cimetière à la demande de leurs proches, reviennent aux victimes du bateau naufragé, ce qui porte à six le nombre de corps identifiés, en attendant les analyses génétiques de deux autres corps repêchés. Dans ce contexte, les opérations de ratissage menées par 7 unités de la Garde Maritime, en plus de cinq patrouilles terrestres, des équipes de la protection civiles et des marins pécheurs locaux, se poursuivent dans l’espoir de retrouver d’autres portés disparus dans ce sinistre. Pour rappel, un bateau de migrants clandestins avait quitté Zarzis dans la nuit entre le 21 et 22 septembre dernier, avec à bord, 18 personnes. Tout contact avec l’embarcation avait été perdu une demi-heure seulement après son départ.

