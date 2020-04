Médenine : Rapatriement de 200 Tunisiens via Ras Jedir

Deux-cent Tunisiens ont été rapatriés, samedi, de Libye via le point de passage frontalier de Ras Jedir (gouvernorat de Médenine) et seront suivis par d’autres groupes durant les deux prochains jours, a indiqué à l’agence TAP Mustapha Abdelkebir, président de l’observatoire tunisien des droits de l’Homme (OTDH).

Parmi les rapatriés, des femmes, des enfants et des personnes âgées qui sont restés bloqués pendant plusieurs jours dans des conditions difficiles sur les frontières tuniso-libyennes à cause des mesures liées à la lutte contre la propagation du coronavirus, a-t-il souligné.

La même source a précisé que le retard pris pour le rapatriement de ces Tunisiens a pour raison les mesures sécuritaires rigoureuses établies au niveau du poste frontière de Ras Jedir eu égard à la crise en Libye et l’importance de la vérification de l’identité des passagers surtout que certains ne possédaient pas de passeport.

Il s’agit également de mesures sanitaires portant sur l’examen médical des passagers ainsi que logistiques liées au transport des rapatriés et l’aménagement des centres qui vont les accueillir pour y confiner, a ajouté la même source.