Médenine : Rapatriement de 360 Tunisiens de Libye

Les sociétés régionales de transport de Médenine et de Gabès ont assuré, vendredi, par leurs parcs de bus, le rapatriement de 360 Tunisiens de Libye bloqués depuis mardi dernier au poste-frontière de Ras Jedir.

Ces passagers seront conduits vers des centres d’isolement aménagés dans leurs gouvernorats respectifs où ils vont confiner pendant 14 jours et ce dans le cadre des mesures préventives contre la propagation du covid-19.

S’agissant des rapatriés originaires de Médenine, un hôtel de la région ainsi qu’un bâtiment à Ben Guerdane sont aménagés par les autorités régionales et mis à disposition pour accueillir les personnes concernées par l’isolement sanitaire obligatoire.

Prévu hier jeudi, le rapatriement de ces Tunisiens a été reporté, à vendredi matin, à cause du flux continu des expatriés, ce qui a provoqué une tension parmi les passagers, avait fait savoir à l’agence TAP le gouverneur de Médenine, Habib Chaouat.