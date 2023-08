Médenine : Récupération d’un terrain domanial agricole de 9 ha à Ben Guerdane

Les services de la Direction Régionale des Domaines de l’Etat et des Affaires Foncières à Médenine ont récupéré un terrain domanial agricole de 9h situé à Ben Guerdane dans le gouvernorat de Médenine,

Ce terrain, qui a été squatté par des tiers, fait partie d’un lot plus grand qui s’étend sur 42 hectares, confié au ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, en vue de la mettre à la disposition de la Société de Courses de Chevaux de Ben Guerdane.

L’opération de récupération a eu lieu suite à l’exécution d’une décision d’évacuation émise par le gouverneur de la région, en présence des autorités régionales, locales et des forces de sécurité concernées.

- Publicité-