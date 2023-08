Medenine: Signature d’un partenariat entre le Parc d’activités économiques de Zarzis et le TABC

La société d’exploitation du Parc d’ activités économiques de Zarzis a signé, lundi 31 juillet 2023 , un accord avec le conseil tuniso-africain des affaires (TABC) en marge de la 4ème édition de la journée Diaspora tenue au parc.

L’accord ambitionne d’attirer les investisseurs tunisiens résidents à l’étranger pour s’implanter dans le Parc d’activités économiques de Zarzis en vue profiter des avantages fiscaux proposés ainsi que des avantages géographiques de l’espace grâce à l’ouverture vers les marchés libyens algériens et africains.

Par ailleurs, en marge de la signature du partenariat, le président du conseil tuniso-africain des affaires (TABC), Anis Jaziri a fait savoir que la France sera l’invité d’honneur de la 4 ème édition du Forum d’investissement et du commerce qui se tiendra à Tunis les 20 et 21 septembre 2023 ajoutant que 57 pays africains ont confirmé leur participation jusqu’à maintenant.

