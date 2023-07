Une journée de sensibilisation sur l’entreprenariat à Djerba

Une journée de sensibilisation sur l’entreprenariat a été organisée, dimanche, à Djerba par l’association de l’Action Sociale et l’Economie Solidaire (ASES). Selon Hassen Gouja, président de l’ASES, cet évènement s’inscrit dans le cadre des activités réalisées par l’association pour le développement de la région et l’accompagnement des jeunes entrepreneurs. Il a souligné que l’objectif est de créer le contact entre jeunes et professionnels et faire connaitre les principaux moyens de financement et d’assistance technique qui s’offrent aux jeunes entrepreneurs .La journée, a-t-il ajouté, a permis aux jeunes de s’informer des sessions de formation portant sur l’entreprenariat et le financement des projets, organisées par les bureaux d’emploi. L’ASES, créée en 2018, avait distribué 45 tricycles au profit de personnes handicapées désirant se lancer à leur propre compte.

