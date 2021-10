Méditerranée: 5ème Forum annuel du réseau MedThink 5+5

Dans le cadre de la coprésidence espagnole 2021 du Dialogue 5+5 et s’appuyant sur la Déclaration de Tunis adoptée lors de la 16e réunion des ministres des Affaires étrangères du Dialogue 5+5 le 22 octobre2020, l’Institut européen de la Méditerranée (IEMed), l’Union pour la Méditerranée (UpM) organisent conjointement le 5e forum annuel du réseau MedThink 5+5 en partenariat avec Casa Árabe à Madrid, Espagne.

Le forum intitulé » Quelles perspectives pour le dialogue 5+5 dans une Méditerranée en transformation ? » abordera trois transformations importantes susceptibles d’impacter l’avenir de la Méditerranée occidentale : 1) la transformation du modèle de production ; 2) la transition numérique ; 3) la transition de durabilité.

Depuis sa création en mai 2016, le réseau MedThink 5+5 des think tanks de la Méditerranée occidentale a organisé quatre forums annuels, au cours desquels des experts de l’ensemble de la région ont pu analyser les facteurs qui sous-tendent la sécurité et la stabilité, ainsi que le développement économique, humain et durable en Méditerranée occidentale.

Le Dialogue 5+5 sert de forum sous-régional aux dix pays de la Méditerranée occidentale qui y participent depuis sa création, cinq du nord de la Méditerranée (Espagne, France, Italie, Malte et Portugal) et cinq de la rive sud (Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie et Tunisie). Il a constitué l’une des premières initiatives prolifiques entre pays méditerranéens et un prélude aux structures qui ont été construites avec le processus de Barcelone à partir de 1995.