Méditerranée-Migration : Premier trimestre le plus meurtrier depuis 2017, selon l’ONU

Le premier trimestre de l’année 2023 a été le plus meurtrier pour les migrants traversant la Méditerranée depuis 2017 avec 441 vies perdues en tentant d’atteindre l’Europe, a déclaré l’ONU mercredi.

L’Organisation internationale pour les Migrations des Nations unies (OIM) a estimé que ce chiffre de 441 décès est en deçà de la réalité.

« Avec plus de 20.000 décès enregistrés sur cette route depuis 2014, ilest à craindre que ces décès aient été normalisés », a-t-elle averti, ajoutant que « les retards et les lacunes dans les opérations de recherche et de sauvetage menées par les États coûtent des vies humaines ».

« Pendant le week-end de Pâques, 3.000 migrants ont atteint l’Italie, ce qui porte le nombre total d’arrivées depuis le début de l’année à 31.192 personnes », contre environ 8.000 durant la même période en 2022, a déclaré l’OIM.

L’organisation onusienne a précisé que les retards dans les opérations de recherche et de sauvetage (SAR) ont été un facteur déterminant dans au moins six incidents depuis le début de l’année, entraînant la mort d’au moins 127 personnes sur les 441 autres.

« L’absence totale de réponse au cours d’une septième opération de sauvetage a coûté la vie à au moins 73 migrants » toujours inclus dans ce même décompte, a estimé l’OIM dans un communiqué, ajoutant que les efforts de recherche et de sauvetage des organisations non gouvernementales ont nettement diminué au cours des derniers mois.

La Première ministre italienne Giorgia Meloni, qui a pris ses fonctions en octobre avec la promesse de mettre fin à l’immigration de masse, a décrété mardi soir un état d’urgence de six mois sur l’immigration, moyennant cinq millions d’euros supplémentaires pour faire face à cette question.