Medius fait l’acquisition d’Expensya

Medius, le fournisseur de solutions d’automatisation des comptes fournisseurs (AP) basé à Stockholm, en Suède, a acquis Expensya, une société de logiciels de gestion des dépenses basée à Paris, en France et à Tunis, en Tunisie.

Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé.

Avec l’acquisition, Medius ajoutera les capacités de gestion des dépenses des employés d’Expensya, basées sur l’IA et axées sur le mobile, qui complètent ses atouts dans des domaines tels que les comptes fournisseurs autonomes, les paiements, les achats, l’approvisionnement, les contrats et l’intégration des fournisseurs.

Dirigée par Karim Jouini, PDG, Expensya utilise l’intelligence artificielle pour éliminer la saisie manuelle des données et automatiser le traitement des dépenses. Il s’agit d’un fournisseur d’une solution de gestion des dépenses des employés qui offre un contrôle total sur les dépenses tout en améliorant le résultat net de ses clients. Avec un effectif de 200 personnes représentant 20 nationalités différentes réparties dans 4 pays, la société compte plus de 6 000 entreprises clientes et plus de 700 000 utilisateurs dans 100 pays.

Dirigé par le PDG Jim Lucier, Medius combine des outils de capture, de traitement et de paiement de factures permettant aux entreprises de se fier à leurs budgets et prévisions. La société compte plus de 4 000 clients dans 102 pays et traite 180 milliards de dollars de dépenses annuelles via son système.