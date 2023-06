La société suédoise de gestion des dépenses d’entreprise, Medius, s’apprête à acquérir la société tunisienne Expensya, spécialisée dans les logiciels de gestion des dépenses, dans le cadre d’une transaction dont les détails financiers n’ont pas été divulgués.

Expensya a, en effet, connu une croissance significative de ses revenus au cours des deux dernières années, doublant ses revenus récurrents et élargissant son effectif à plus de 200 employés en Tunisie, en France et en Allemagne. La société a, en outre, levé 20 millions de dollars lors d’un tour de financement de série B en mai 2021 auprès de la MAIF Avenir, basée à Paris, et de Silicon Badia, basée à Amman.

Les solutions d’Expensya automatisent la gestion des dépenses pour plus de 6 000 clients et 700 000 utilisateurs actifs dans plus de 100 pays, aidant les entreprises à permettre à leurs employés de dépenser de manière autonome et à optimiser le contrôle financier.

Fondée en Tunisie en 2014 par les anciens ingénieurs logiciels de Microsoft, Karim Jouini et Jihed Othmani, les solutions Web, mobiles et de cartes de paiement intelligentes d’Expensya automatisent la gestion des dépenses de plus de 6 000 clients avec 700 000 utilisateurs actifs dans plus de 100 pays.

La société aide les entreprises à donner à leurs employés les moyens de dépenser de manière autonome, de réduire les coûts, de gagner du temps et d’optimiser le contrôle financier au sein du Bureau du directeur financier. Son logiciel s’intègre aux principales applications ERP, notamment SAP, Oracle et Microsoft Dynamics.

Medius, de son côté, est connue pour sa plateforme logicielle basée sur l’IA, et se concentre sur la capture, le traitement et les paiements des factures pour les équipes de comptes fournisseurs des moyennes et grandes entreprises.

L’acquisition d’Expensya viendra compléter les forces de Medius dans des domaines tels que les comptes fournisseurs autonomes, les paiements, les achats, les approvisionnements, les contrats et l’intégration des fournisseurs. Les deux sociétés disposent de forces géographiques et de produits complémentaires, ce qui permettra d’accélérer la croissance et les opportunités de vente croisée sur le marché concurrentiel des applications d’entreprise. La solution de gestion des dépenses des employés d’Expensya en France permettra à Medius de capitaliser sur la réglementation française en matière de facturation électronique.