Medjez El Bab : Une équipe de l’école d’ingénieurs fabriquent des masques de protection du Covid19

Une équipe de l’Ecole supérieure des ingénieurs de Medjez El Bab (ESIM) au gouvernorat de Béja, ont fabriqué des masques destinés au personnel médical et paramédical pour assurer leur protection lors de l’examen et le traitement de patients contaminés au covid-19.

Des quantités de ces masques, réalisés à partir de la transformation de produits plastiques utilisés dans le secteur du bâtiment, sont déjà distribuées aux personnels de l’hôpital régional de Medjez El Bab et de l’hôpital local de Testour.

D’autres quantités ont été fournies au profit de la direction régionale de santé de Béja, l’hôpital Charles-Nicolle de Tunis et les hôpitaux du gouvernorat de Jendouba, a souligné Hassan Kharroubi, directeur général de l’école supérieure des ingénieurs de Medjez El Bab.

En plus de ces masques produits dans les ateliers de l’école, des bavettes ont été également fabriqués par les étudiants et les ingénieurs de l’ESIM, a ajouté la même source à la correspondante de TAP.

De son côté, le directeur régional de la santé à Béja, Khemais Kaabi a salué cette initiative qui s’inscrit dans le cadre de la consolidation de l’effort régional et national pour la lutte contre la propagation du coronavirus.