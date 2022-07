Mednine: Présentation des projets de 11 jeunes entrepreneurs dans le cadre du programme Startech

Le parc d’Activités Economiques de Zarzis (Gouvernorat de Zarzis) a accueilli, jeudi, la cérémonie de clôture de la 1ère promotion du programme Startech, premier incubateur des entreprises technologiques dans la région de Médenine avec la présentation des projets de 11 jeunes entrepreneurs.

Lancé par l’EFE Tunisie en partenariat avec les acteurs économiques de la région et avec l’appui de l’ambassade des USA en Tunisie, Startech vise la création des startups dans le domaine de la technologie à travers des programmes d’accompagnement spécifiques et personnalisés dans le gouvernorat de Médenine.

Rappelons que, le programme Startech propose un accompagnement durant 6 mois pour des jeunes entrepreneurs dans le domaine des nouvelles technologies dans le but de les aider à trouver des fonds financiers et logistiques auprès des acteurs économiques pour démarrer et développer leurs projets.

Les projets proposés dans le cadre de cette première promotion concernent notamment le domaine agricole « Sanyti », la location des vélos « Velocipede», la valorisation des produits de terroirs « IRITCH » ou encore le secteur médical « Inya Medical »