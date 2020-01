Meet Up italo-tunisien: Vers un partenariat tripartite entre l’Italie, la Tunisie et le Maghreb Arabe

Le Meet Up italo-tunisien, s’est tenu du 30 au 31 janvier, à Tunis, à l’initiative du conseil international des femmes entrepreneures “CIFE Italie”, en partenariat avec l’Ambassade d’Italie et la Chambre tuniso-italienne du commerce et d l’industrie (CTICI) en vue d’établir des parternariats entre les entreprises italiennes et tunisiennes.

Une vigntaine d’entreprises italiennes et une trentaine d’entreprises tunisiennes ont pris à cette rencontre d’affaire pour discuter des opportunités de partenariat dans les secteurs de l’architecture, la transformation de matières plastiques recyclées, la mode, l’industrie automotive (joints et garnitures), la mécanique, le tourisme académique, la formation en artisanat et l’industrie pharmaceutique.

Olfa Lazhari, femme tunisienne de 45 ans, qui possède un bureau d’études en Italie participe à cette rencontre. Elle projette d’élaborer des études sur les marchés voisins de la Tunisie notamment, sur la Libye. Elle compte utiliser la main d’œuvre tunisienne dans la réalisation des projets de construction dans ce pays, dit-elle à l’Agence TAP, citant des projets d’écoles, d’hôpitaux et des routes. ” Mon projet tente de concrétiser l’idée d’un partenariat tripartite entre l’Italie, la Tunisie et la Libye “, a-t-elle ajouté.

Pour sa part, la secrétaire générale de CTICI, Denise Salustri a souligné que la chambre oeuvre en collaboration avec le CIFE, à assurer la durabilité des relations d’affaires tuniso-italiennes et à réhausser l’image du site tunisien auprès des investisseurs italiens.

Selon Lamia Ben Mime, chef de cabinet du Ministre du Développement de l’Investissement et de la Coopération Internationale, l’Italie est le deuxième partenaire économique de la Tunisie et accapare 25 % des échanges commerciaux de la Tunisie avec l’UE.

La valeur des investissements italiens en Tunisie s’élève à 1973 millions dinars (MD), permettant la création de 64 mille emplois. En 2019, 112 entreprises italiennes se sont installées en Tunisie créant 1450 emplois.