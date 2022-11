Megara Challenges revient en 3ème édition

Pour cette année, l’économie circulaire sera au cœur des débats et des réflexions qui seront maintenus pendant deux jours lors du MEGARA Challenges 2022. L’événement abritera une compétition internationale entre des projets municipaux, où les participants ont un unique objectif : Décrocher le trophée du meilleur projet municipal intelligent.

Le projet œuvre pour mettre en valeur les meilleures actions de sensibilisation et d’innovations technologiques en produits et services dans la protection de l’environnement et le développement durable.

Initié en 2017 avec grand succès par MEGARA ASSOCIATION FOR SUSTAINABLES SMART CITIES, le MEGARA Challenges revient dans sa troisième édition le 17 et 18 Novembre 2022à l’hôtel El Mouradi, Gammarth sous le thème: « L’économie circulaire vers un nouveau modèle économique ». En partenariat avec l’Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANGed), la commune de Sidi Bou Saïd, la commune de Carthage avec l’appui du projet « Protection du climat à travers une économie circulaire en Tunisie (ProtecT) », la fondation Heinrich Böll Stiftung (HBS), la Giz- Libye, le UNDP et le projet Pact.

L’événement connaîtra la participation de plusieurs représentants gouvernementaux, des bailleurs de fonds, des ONG, des experts et consultants nationaux et internationaux des pays arabes, africains et européens (Algérie, Libye, Togo, Côte d’Ivoire, Cameroun, Sénégal, France, Belgique, Allemagne, Portugal, Hungary, Italie, Espagne, Albanie, Syrie, Arabie Saoudite, Liban, Oman, Jordanie …).C’est une association créée en 2009 et présidée par Larbi Ben Tlili I. L’objectif est l’appui à la décentralisation, l’encouragement des initiatives locales pour le développement durable de la ville et l’échange d’expériences entre les communes à l’échelle internationale.