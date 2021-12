Mehdi Ben Gharbia libéré, le ministère public fait appel a minima

L’homme d’affaires et député du parlement gelé Mehdi Ben Gharbia a été libéré provisoirement, mardi, par le premier juge d’instruction près le Tribunal de première instance de Sousse 1 qui a clos l’enquête,mais le ministère public a interjeté appel, a appris l’agence TAP auprès du porte-parole officiel du Tribunal Moez Youssefi.

Le ministère public avait ouvert une enquête, en octobre dernier, sur l’ancien ministre Mehdi Ben Gharbia et 12 autres personnes, dont un directeur financier et un directeur administratif, pour soupçons de corruption dans deux sociétés de Fret et de Consulting appartenant à Ben Gharbia.

Les suspects ont été accusés de faux et usage de faux, fraude et blanchiment d’argent. Ben Gharbia a aussi été accusé d’abus de pouvoir.