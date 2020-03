Mekki annonce une série de mesures pour prévenir la propagation du COVID-19

A l’issue d’une réunion du Conseil de sécurité nationale tenue lundi, au palais de Carthage, le ministre de la Santé, Abdellatif mekki a annoncé, une série de nouvelles mesures visant à prévenir la propagation du COVID-19.

Dans une déclaration publiée sur la page officielle de la Présidence de la République, Mekki a annoncé qu’il a été décidé de suspendre toutes les traversées entre la Tunisie et l’Italie et de restreindre le nombre des voyages maritimes avec la France (1 seul voyage hebdomadaire de et vers Marseille).

Pour ce qui est du transport aérien, le ministre a fait savoir que les vols en provenance d’Italie seront suspendus, précisant que seuls les vols en provenance de Rome seront maintenus mais réduits de 14 à 3 vols seulement.

Ces mesures, a-t-il dit, seront maintenues jusqu’au 4 avril 2020, précisant que la modification de cette demeure tributaire de l’évolution de la situation du Coronavirus dans le pays.

Volet éducation, Abdelatif Mekki a annoncé qu’il a été décidé d’avancer les vacances scolaires au jeudi 12 mars courant, expliquant, que cette décision a été prise en raison de la préoccupation des citoyens par l’évolution de ce virus bien que la situation ne nécessite pas de suspendre les cours.

Il a, par ailleurs, souligné qu’un point de presse aura lieu, quotidiennement, pour faire le point de la situation et présenter les résultats des analyses de laboratoires.

Le ministre a, à cette occasion, appelé les citoyens à se conformer à la procédure de l’auto-isolement sanitaire afin de préserver la santé de la population, soulignant que les contrevenants seront poursuivis en justice.

Et de poursuivre qu’un conseil ministériel se tiendra une fois par semaine, si la situation le requiert, et ce, afin d’actualiser les mesures déjà prises, rappelant, à cet égard, celles relatives à l’interdiction des manifestations sportives, culturelles et éducatives auxquelles participent des personnes venant de pays où le Coronavirus a fait son appariation.

Plus tôt dans la journée, le ministère de la Santé avait annoncé que trois nouveaux cas de contamination par le Coronavirus ont été enregistrés dans les gouvernorats de Mahdia, Tunis et de Bizerte. Le bilan des cas confirmés de COVID-19 passe donc à 5 cas.