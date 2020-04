Mekki : Certains hôtels seront réservés aux professionnels de la santé publique

Il a été convenu, dimanche 19 avril 2020, lors d’une séance de travail tenue entre le ministre de la Santé, Abdellatif Mekki, et les différents syndicats de santé, de réserver un certain nombre d’hôtels et de résidences dans les différents gouvernorats du pays, pour accueillir les professionnels de la santé publique, qui prennent en charge les patients du COVID-19, et ce, pendant la période d’auto-confinement dont ils font l’objet après la fin de leur travail.

Le secrétaire général du Syndicat général des médecins, des pharmaciens et des dentistes de la santé publique, Mohammed Hédi Souissi, a indiqué, dans une déclaration à l’agence TAP, qu’il a été décidé, également, de charger une commission d’assurer le suivi de l’aménagement desdits centres d’auto-confinement des professionnels de la santé et de préparer les listes des personnes bénéficiant de cette mesure préventive.

D’après lui, cette mesure permettra de s’assurer que les cadres médicaux et paramédicaux ne sont pas contaminés par le coronavirus, avant de retourner au sein de leur famille ou de reprendre leur travail.

Les participants à cette réunion ont évoqué, également, l’impératif de lancer, dans les plus brefs délais, la réforme du système de santé publique, et ce, en concertation avec le ministère de la Santé, les syndicats et les organisations professionnelles concernées, afin d’échanger les points de vue sur les propositions liées au processus de la réforme du secteur.