Mekki : Le déconfinement se fera exclusivement pour des raisons sanitaires

Abdellatif Mekki , ministre de la Santé a annoncé , dimanche 12 avril 2020, que le déconfinement se fera, exclusivement, pour des raisons médicales et sanitaires. Lors de sa visite au gouvernorat de Tataouine, il a précisé que « Tous les citoyens sont toujours appelés à respecter les mesures de prévention pour maîtriser la situation actuelle. Le déconfinement sera appliqué que pour des raisons médicales et sanitaires ce qui permettra de consolider les résultats déjà acquis et non de les anéantir »a-t-il dit.